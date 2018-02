Governo dos EUA usará cidadão como espião antiterror O Departamento de Justiça dos Estados Unidos lançou uma polêmica operação: transformar um em cada 25 cidadãos norte-americanos em espião do governo em 10 cidades do país, segundo o jornal The New York Times. No início da semana passada, o site da Operação Tips (sigla de Sistema de Informações e Prevenção do Terrorismo, em inglês) na internet indicou que começará a selecionar algumas cidades americanas em agosto. Segundo o The New York Times, o governo quer encorajar os leitores de medidores, motoristas de táxi, pessoas que trabalham com sistemas a cabo, e outros trabalhadores cujas atividades profissionais requerem que passem regularmente pelos bairros do país, a informarem a existência de quaisquer sinais de terrorismo por onde passam, usando uma linha telefônica especial, de alcance nacional. Richard Rucireto, segundo o jornal, está satisfeito com a oportunidade de ajudar a prevenir a propagação do terrorismo. Mas algumas pessoas poderão ter problemas com a espécie de ajuda que ele está dando.Rucireto, motorista da empresa Federal Express no Brooklin, que até recentemente trabalhou no bairro de Bay Ridge, onde há cada vez mais moradores vindos do Oriente Médio, relatou que, a partir de 11 de setembro, passou a informar, rotineiramente, o que vê em apartamentos de clientes árabe-americanos. Já a União Americana pelas Liberdades Civis protestou, alegando que o plano equivale à criação não autorizada de uma força de segurança que estaria fazendo buscas em residências sem mandado judicial. O governo defendeu a operação, mas no meio da semana passada o site, de acordo com o jornal, usava uma linguagem mais vaga; não mencionava ocupações específicas e o lançamento da Tips foi adiado. Na última sexta-feira, afirma o jornal, uma comissão especial da Câmara, denominada Homeland Security, conduzida pelo líder da maioria republicana na Câmara, Dick Armey, pelo Texas, aprovou um projeto de lei destinado a eliminar a Operação Tips.