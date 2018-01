Governo dos EUA vai dar segurança a ex-presidente iraniano O serviço de segurança diplomática do Departamento de Estado norte-americano vai montar esquema de segurança para o ex-presidente iraniano Mohammad Khatami, enquanto ele estiver visitando os Estados Unidos. De acordo com o porta-voz do Departamento de Estado, Sean McComarck, nesta quarta-feira, 6, "esta postura é algo que achamos prudente fazer", mesmo que os EUA e o Irã não mantenham relacionamento diplomático e a Casa Branca faça críticas contínuas à prática iraniana de patrocinar organizações terroristas. McCormack também afirmou que é usual o governo norte-americano prover segurança para autoridades de alto-escalão em viagem aos EUA. A visita do iraniano ganha importância porque o governo americano decidiu não assumir uma postura contrária à presença da liderança no país. De acordo com o porta-voz, o governo preferiu não interferir no direito de organizações e cidadãos que querem ouvir o que Khatami tem a dizer. "Essa é toda a extensão de nosso envolvimento nesta visita", disse. Kathami chega em Washington nesta quinta-feira, 7. Na sua agenda estão previstos eventos como uma conferência na Cátedra Nacional de Washington, um jantar oferecido pelo Comitê de Relações Islâmico- Americanas. Ele visitou a Organização das Nações Unidas (ONU) na terça-feira, 5. Depois de visitar à capital norte-americana, o ex-presidente iraniano deve ter fazer uma breve parada na Universidade de Harvard.