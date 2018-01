Governo e candidatos rejeitam oferta das Farc O governo e os principais candidatos às eleições presidenciais de domingo próximo na Colômbia rejeitaram, nesta segunda-feira, uma proposta da maior guerrilha do país, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc), para que se desmilitarize duas das principais zonas de cultivo de coca do país como condição para a reabertura de negociações de paz. A área total das duas regiões é de 113.850 quilômetros quadrados, nos departamentos (províncias) de Caquetá e Putumayo. Em fevereiro, após o rompimento de um processo de paz que se arrastava por três anos, as Farc foram forçadas a abandonar uma área no sul do país - de 42 mil quilômetros quadrados -, quase três vezes menor que a reivindicada agora. "Essa proposta é absolutamente fora de propósito, pois a zona desmilitarizada anterior não cumpriu com os objetivos para os quais ela foi estabelecida", declarou o ministro do Interior da Colômbia, Armando Estrada. A divulgação da proposta da guerrilha coincidiu com o encerramento da campanha para as eleições presidenciais, marcada pela intensificação da violência promovida pelas Farc, pela segunda guerrilha esquerdista do país, o Exército de Libertação Nacional (ELN), e pelos paramilitares direitistas reunidos nas Autodefesas Unidas da Colômbia (AUC). "Os colombianos não podem se deixar iludir", declarou o candidato presidencial favorito de acordo com as pesquisas de opinião, Álvaro Uribe. "Quem disse que o país está à venda neste momento? O que tem de ser feito é aplicar a segurança e não entrar neste tipo de discussão", acrescentou. A campanha de Uribe, um advogado de 49 anos, se caracteriza pelo discurso de linha-dura contra a guerrilha e pelas propostas de reforçar as Forças Militares (governamentais) para capacitá-las a derrotar os rebeldes. O candidato reiterou, no entanto, que estaria disposto a restabelecer negociações de paz com a guerrilha, se os rebeldes suspendessem as ações de hostilidade e os seqüestros e aceitassem mediação internacional. "Falar de zonas desmilitarizadas agora é extemporâneo", reagiu, por seu lado, o segundo colocado nas pesquisas de intenção de voto, o candidato do Partido Liberal, Horacio Serpa. A última pesquisa eleitoral divulgada na Colômbia mostra Uribe na liderança, com 49,3% das intenções de voto, e Serpa em segundo, com 28%. Caso nenhum candidato obtenha mais de 50% na votação de domingo, os dois mais bem colocados disputarão um segundo turno, em 16 de junho. Serpa acusa os paramilitares da AUC de apoiar a candidatura de Uribe e pressionar eleitores no interior do país. Uribe, porém, rechaça com veemência as acusações de laços com esquadrões de ultradireita. Entre os 11 candidatos presidenciais inscritos, Uribe escapou de um atentado à bomba em abril, atribuído às Farc, no qual morreram quatro pessoas, e a candidata do partido ecológico Oxigênio Verde, Ingrid Betancourt, está seqüestrada pela guerrilha desde fevereiro.