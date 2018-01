Governo e guerrilha acertam bases para a paz O governo colombiano e as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) concordaram hoje em retomar dentro de cinco dias as negociações de paz suspensas em novembro. As conversões estão associadas a uma troca de militares por rebeldes presos e à criação de uma comissão nacional para estudar medidas contra os paramilitares. Os acordos foram fechados após uma reunião de dois dias na qual Pastrana viu-se obrigado a permanecer na zona desmilitarizada cedida às Farc há dois anos. Esta área foi ampliada. O diálogo de paz será retomado em 14 de fevereiro.