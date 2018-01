Governo e índios fazem acordo no Equador O presidente equatoriano Gustavo Noboa e o líder indígena Antonio Vargas trocaram apertos de mão hoje, após assinarem um acordo para pôr fim a nove dias de um levante nacional decretado pelos indígenas, e que deixou quatro mortos e vários feridos. O acordo, assinado em uma cerimônia no Palácio do Governo equatoriano, revoga um aumento no preço do gás doméstico que vigorava desde dezembro, e congela por um ano o preço da gasolina.