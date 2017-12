Governo e milicianos retomam conversas de paz na Somália O governo interino da Somália e o movimento islâmico que governa a maior parte do país africano chegaram a um acordo para retomarem as negociações de paz, segundo fontes oficiais e um enviado da União Européia. O acordo, no entanto, foi anunciado em um dia marcado por intensos combates nas redondezas da única cidade que está sob controle do governo reconhecido internacionalmente - o que sublinha as dificuldades que serão enfrentadas pelos negociadores para conseguir a paz nesse caótico país do Chifre da África. Mais tarde, um ministro do gabinete somali disse que o governo quer negociar, mas ressalvou duvidar que seus rivais estejam realmente dispostos. O movimento islâmico quer "tomar o controle na Somália com o uso das armas", provocou o ministro do Exterior Ismail Hurre, em entrevista à Associated Press. "Eles não estão comprometidos com a paz. Eles querem guerra." Mas, segundo um enviado da União Européia à Somália, o movimento islâmico teria "aceitado se engajar no diálogo político com o governo interino". Fontes oficiais somalis também confirmaram a retomada do diálogo, o qual, segundo disseram, ocorrerá em Cartum, no Sudão. A data do início dos contatos não foi revelada. "Estou totalmente satisfeito com o fato de o Conselho das Cortes Islâmicas ter concordado em iniciar um diálogo político com o governo de transição", disse o delegado da UE, Louis Michel. Os dirigentes do movimento islâmico disseram que participarão das negociações sem apresentar condições prévias. Anteriormente, haviam dito que apenas participariam se as forças etíopes que apóiam o governo se retirassem do país. Combates Mais cedo nesta quarta-feira, soldados leais ao governo interino e milicianos do Conselho das Cortes Islâmicas protagonizaram violentos confrontos perto do local em que o enviado europeu tentava convencer os líderes locais a se engajarem num processo de paz. Os choques ocorreram em duas aldeias situadas a aproximadamente 15 quilômetros de Baidoa, única cidade sobre a qual o governo provisório tem controle. O líder islâmico Xeque Hassan Dahir Aweys minimizou a troca de tiros. "Não se trata de uma guerra", disse ele após um encontro com Michel. "A batalha foi um pequeno incidente entre as Cortes Islâmicas e os Etíopes, e não entre nós e o governo." Entretanto, testemunhas afirmam que ao menos sete soldados do governo morreram e 18 ficaram feridos nos embates. O anúncio do acordo sobre as negociações de paz foi feito por Michel após um encontro com o primeiro-ministro Ali Mohamed Gedi e com o presidente Abdullahi Yusuf. Anarquia A Somália vive uma situação de virtual anarquia desde 1991, quando senhores da guerra derrubaram o governo local. O resultado da deposição foi a criação de um governo interino respaldado pela ONU, em Baidoa. Apesar da medida, o poder de fato continuou dividido por líderes tribais. Uma unificação parcial só acontece agora, com a tomada de Mogadiscio pelas das Cortes Islâmicas, que querem impor a lei islâmica ao país. A ONU, por sua vez, teme que a disseminação do conflito na Somália se amplie para uma guerra regional no extremo leste do continente, na região conhecida como "Chifre da África". Estima-se que ao menos 8 mil soldados etíopes atuem na Somália dando apoio ao governo interino, enquanto outros 2 mil homens da Eritréia ajudem as Cortes Islâmicas. Outra preocupação da comunidade internacional são as alegações de que as Cortes Islâmicas teriam ligação com terroristas internacionais, entre os quais a Al-Qaeda.