Governo é o grande vencedor das eleições argelinas A Frente para a Libertação Nacional (FLN), ex-partido único da Argélia, é o grande vencedor das eleições ocorridas nesta sexta-feira no país, que marcaram o retrocesso dos partidos islâmicos extremistas. Na região de Cabilia, 300 policiais ficaram feridos durante os confrontos com grupos tribais que propunham o boicote eleitoral, ainda que a eleição tenha se desenrolado normalmente no restante do país. O FLN, partido do presidente Abdelaziz Bauteflika, foi eleito em 668 dos 1.541 municípios onde as autoridades formam renovadas e conquistou o governo de 43 das 48 maiores cidades do país, de acordo com informações do ministro do Interior, Nourredine Zerhouni. O partido governista também goza de maioria no Parlamento desde as eleições legislativas de maio.