Governo e oposição chegam a acordo na Venezuela No primeiro aniversário da sangrenta manifestação antichavista que deixou 19 mortos e dezenas de feridos, o governo do presidente Hugo Chávez e a oposição venezuelana chegaram a um acordo para a convocação de um referendo sobre a revogação do mandato presidencial, informou um porta-voz da Organização dos Estados Americanos (OEA), Fernando Jaramillo. O pacto de 22 pontos será ratificado pelas partes envolvidas depois das comemorações litúrgicas da Semana Santa, na presença do secretário-geral da OEA, César Gaviria, e do ex-presidente americano Jimmy Carter, diretor do Centro Carter, que mediaram as negociações. Jaramillo, representante de Gaviria, explicou que as partes concordaram com "a eventual celebração de um referendo revogatório do mandado do presidente da República, se assim solicitar o número de eleitores exigido pela Constituição e se aprovado pelo novo Conselho Nacional Eleitoral". Sob pressão de uma prolongada greve no setor petrolífero (de 2 de dezembro a 2 de fevereiro), convocada pelos movimentos de oposição para exigir a renúncia do presidente, Chávez lembrou que a Constituição só permitiria a convocação de um referendo revogatório "depois de transcorrida a metade do mandato presidencial" - no caso dele, em agosto deste ano. O pacto assinala também que os signatários se comprometem a desenvolver uma "vigorosa campanha de desarmamento da população civil" e a "aderir e respeitar a Constituição", bem como "fazer prevalecer o Estado de Direito". O porta-voz da OEA ressaltou que tanto o governo quanto a oposição reconhecem que os problemas da Venezuela devem ser resolvidos pelos próprios venezuelanos. "Concordaram sobretudo sobre a necessidade de se alcançar uma solução pacífica e constitucional para a questão", acrescentou Jaramillo. O texto do pacto citado por ele diz também que as partes estão convencidas "de que o povo venezuelano continuará percorrendo o caminho democrático". Jaramillo assegurou ainda que as reuniões entre governistas e opositores, inauguradas em novembro, não sofrerão nenhuma interrupção. "A continuidade delas consta do presente acordo", destacou o porta-voz da OEA.