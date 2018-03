Governo e oposição discutem saída para crise no Zimbábue

Autoridades do partido do governo e da oposição do Zimbábue se reuniram nesta quinta-feira, 24, na África do Sul para tentar formar um Gabinete de união nacional e acabar com a crise política vivenciada no país, informaram fontes do Executivo de Pretória. Um porta-voz da diplomacia sul-africana confirmou que as negociações já começaram, depois que os representantes do governista União Nacional Africana do Zimbábue-Frente Patriótica (Zanu-PF) e o opositor Movimento para a Mudança Democrática (MDC, em inglês) chegaram à África do Sul na noite de quarta-feira. O presidente do Zimbábue, Robert Mugabe, representando a Zanu-PF, e Morgan Tsvangirai, como líder do MDC, assim como Arthur Mutambara, líder de um grupo derivado do movimento opositor, assinaram, na segunda-feira, em Harare, um acordo para negociar a formação de um governo de união nacional. A assinatura do acordo foi feita na presença de Mbeki, mediador designado pela Comunidade Para o Desenvolvimento da África Austral (SADC, em inglês) para as conversas. Segundo Mukoni Ratshitanga, porta-voz do presidente sul-africano, Thabo Mbeki, mesmo que os negociadores não cumpram o prazo de duas semanas para fechar um acordo, isso não significará o fim das discussões. Na terça-feira, delegados de ambas as partes se reuniram em Pretória na presença de vários assessores do presidente da África do Sul, Thabo Mbeki, mediador nestas negociações, mas as discussões para buscar uma solução ao conflito começaram apenas nesta quinta, segundo o mesmo porta-voz. Nas conversas, as partes se comprometeram a não divulgar o tratado para facilitar um diálogo que permita "criar uma genuína, viável, permanente e sustentável solução à situação do Zimbábue", com a formação de um governo de unidade.