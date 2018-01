Governo e oposição fazem passeatas na Venezuela Três semanas depois de uma manifestação ter deixado 17 mortos e centenas de feridos, os afiliados aos sindicatos governistas e oposicionistas realizaram hoje passeatas rivais nas quais buscaram medir forças e apoio popular nas celebrações de Dia do Trabalho. A Confederação dos Trabalhadores da Venezuela (CTV), organização com cerca de 1 milhão de filiados e opositora do governo do presidente Hugo Chávez, convocou uma passeata para as ruas de Caracas para exigir que o governo respeite os direitos dos trabalhadores e eleve os salários. A ocasião foi aproveitada por grupos opositores que pediam a renúncia do presidente. Os manifestantes opositores conseguiram reunir cerca de 150.000 pessoas, a maioria sem filiação a sindicatos, numa avenida situada no centro da capital venezuelana. Gritavam frases de ordem como "nenhum passo atrás", "viva a liberdade!". "O povo perdeu o medo já faz tempo e está tomando as ruas novamente para exigir ao governo que retifique a verdade", disse Alfredo Ramos, membro da direção da CTV. No entanto, ele rechaçou a idéia de um golpe de estado como o que, há três semanas, derrubou brevemente o presidente Chávez. "Aqui o problema político da crise de governabilidade será resolvido pela via eleitoral, por meio de uma consulta popular", afirmou. Por sua vez, líderes do partido governista organizaram sua própria marcha para expressar apoio ao presidente e tentar divulgar a imagem de seu incipiente sindicato, a Frente Bolivariana de Trabalhadores, criada pelos aliados do presidente com o propósito de romper a hegemonia dos partidos opositores no setor trabalhista. A polícia estima entre 100.000 e 200.000 o número de partidários do governo presentes nas ruas. Os organizadores alegam que cerca de 1 milhão de pessoas foram reunidas.