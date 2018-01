Governo e oposição fecham acordo na Venezuela O governo na Venezuela e a oposição fecharam acordo, que será assinado na quinta-feira, aprovando um plano para realização de referendo sobre o regime do presidente Hugo Chávez, disse Cesar Gaviria, secretário-geral da Organização dos Estados Americanos, que conduziu as negociações. O acordo encerra seis meses de negociações formais entre ambos os lados em busca do restabelecimento da estabilidade no país. Ficou estabelecido que um referendo sobre o regime de Chávez será conduzido após 19 de agosto, quando o presidente terá cumprido metade de seu mandato, conforme previsto na Constituição do país. Para efetivá-lo a oposição terá de apresentar assinaturas de 20% dos eleitores a autoridade eleitoral. O governo, por sua vez, compromete-se a não criar obstáculos ao processo. O acordo prevê também que ambos lados condenem a violência e conservem um clima de respeito e que desarmem a população civil. Após a assinatura do acordo, uma comissão conjunta será criada, sem presença internacional, para fiscalizar o cumprimento dos termos do documento.