Governo e oposição se preparam para acordo no Zimbábue

O presidente do Zimbábue, Robert Mugabe, deve assinar nesta segunda-feira, 21, um acordo com o líder da oposição, Morgan Tsvangirai, o que abre caminho para negociações formais sobre um possível governo compartilhado no país. O presidente sul-africano, Thabo Mbeki, mediador regional para a crise gerada durante o processo eleitoral do Zimbábue, já chegou à capital, Harare, para a cerimônia de assinatura. Fontes do governo e da oposição confirmaram que Mugabe e o líder da oposição, Morgan Tsvangirai, estarão presentes para o acordo. O possível acordo se daria após meses de impasse político e de atos de violência que deixaram inúmeros mortos durante o processo eleitoral; mas tendo em vista que Mugabe e Tsvangirai não se vêem cara a cara há mais de uma década, o encontro representaria um avanço. Segundo a BBC, assim que for ratificado, o documento deverá servir de base para negociações entre Mugabe e Tsvangirai. Mbeki chegou ao Zimbábue nesta segunda para assistir à cerimônia da assinatura do documento, que acontecerá em um hotel de Harare, segundo um comunicado do Ministério de Assuntos Exteriores sul-africano. O líder sul-africano assistirá como mediador em nome da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral (SADC, em inglês), acrescenta o escrito, o que indica que Mbeki vai para "facilitar a assinatura do memorando de entendimento entre os partidos políticos zimbabuanos". Em Harare, fontes do Governo e da oposição confirmaram que será assinado o acordo que deve permitir a formação de governo e dar uma saída para a crise política do país. O acordo para assinar o documento, disse no domingo o subsecretário-geral da ONU para Assuntos Políticos e representante do organismo para o Zimbábue, Haile Menkerios, foi alcançado pelo presidente zimbabuano, Robert Mugabe, e por Tsvangirai. O acordo deveria ter sido assinado na semana passada, mas o opositor decidiu não ratificá-lo por considerar que suas reivindicações não tinham sido cumpridas. O presidente Mugabe foi derrotado no primeiro turno das eleições presidenciais realizadas em 29 de março por Tsvangirai, que não obteve, no entanto, o número de votos para uma maioria direta. O segundo turno do pleito aconteceu em 27 de junho, mas Mugabe participou sozinho, pois Tsvangirai se retirou devido à onda de ataques e assassinatos contra os partidários do MDC por parte das milícias leais ao governo com o consentimento das forças de segurança. Apesar de a comunidade internacional ter considerado ilegítimo o resultado das eleições, Mugabe, no poder desde a independência do Zimbábue, em 1980, assumiu imediatamente o mandato e governa por decreto, pois ainda não convocou o Parlamento, no qual o MDC obteve a maioria nas legislativas realizadas também em março.