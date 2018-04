Governo e produtores rurais argentinos retomam diálogo Líderes das entidades ruralistas e o governo da Argentina voltaram a se reunir hoje, depois de seis meses, dando início a uma nova etapa de diálogo em um momento no qual os produtores rurais ameaçavam realizar novos protestos ante a ausência de respostas oficiais às demandas do setor, afetado pela crise financeira internacional e pela pior seca em décadas. "Podemos dizer que começou uma etapa de diálogo com alguns resultados parciais", disse a jornalistas Eduardo Buzzi, presidente da Federação Agrária Argentina (FAA). Buzzi e os presidentes de outras três entidades ruralistas reuniram-se hoje durante três horas com a ministra argentina de Produção, Débora Giorgi, e com o titular da pasta de Interior, Florêncio Randazzo. Foi a primeira reunião deste ano entre os produtores e os funcionários do governo, que haviam interrompido os diálogos públicos em setembro do ano passado. "Foi uma reunião de trabalho na qual buscou-se soluções em meio a um contexto complicado. Temos de seguir trabalhando e buscar pontos de convergência", conclamou Randazzo em entrevista coletiva concedida depois da reunião em Buenos Aires. O governo comprometeu-se a adotar medidas em favor dos laticínios e das economias regionais, afetadas por uma grave seca. No entanto, a Casa Rosada mantém-se irredutível quanto a uma redução nas alíquotas sobre exportações de soja, trigo e girassol exigida pelos produtores e que no ano passado desatou uma rebelião dos ruralistas. As informações são da Associated Press.