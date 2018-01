Governo e rebeldes assinam acordo de paz no Sudão do Sul

O governo do Sudão do Sul assinou hoje mais um acordo de paz com a facção rebelde com que guerreiam há mais de um ano. Esta é a terceira tentativa de acabar com as hostilidades no país. Os outros acordos foram rasgados pouco tempo depois de assinados.

O presidente Salva Kiir e o líder rebelde Riek Machar, que já foi vice-presidente do país, assinaram acordo depois de quatro dias de intensa negociação. O conflito no Sudão do Sul irrompeu em 2013 entre as tropas de Kiir e forças leais a Machar. Mais de 1,5 milhão de pessoas fugiram de suas casas. Dezenas de milhares estão abrigadas em bases das ações Unidas.

De acordo com Lul Koang, porta-voz dos rebeldes, a manutenção do pacto é responsabilidade dos dois lados. "Se o governo respeitar o acordo, teremos definitivamente uma diminuição da violência", disse. "Mas se eles continuarem com a mesma disposição, a luta vai continuar."

As partes concordaram em se encontrar novamente para concluir um acordo mais completo que dê fim à crise até 5 de março. / AP

