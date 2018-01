Governo e rebeldes discutem divisão do poder no Sri Lanka O governo do Sri Lanka e os rebeldes do Exército de Libertação dos Tigres do Tamil Eelam (LTTE) concordaram neste sábado em discutir formas de poder compartilhado nos conturbados norte e leste desta nação insular, no primeiro passo concreto para a solução de um conflito de 19 anos que já deixou 64.000 mortos. O acordo foi alcançado no terceiro dia de negociações patrocinadas pela Noruega. Também houve progressos em outras áreas importantes, como a reconstrução e a segurança nas áreas em conflito.