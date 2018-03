Governo e rebeldes discutem retorno de refugiados ao Sri Lanka Com as expectativas de paz atingindo o ápice, funcionários do governo do Sri Lanka e representantes do Exército de Libertação dos Tigres do Tamil Eelam reuniram-se nesta terça-feira para discutir o retorno ao país de aproximadamente 66.000 refugiados tâmeis que vivem em campos na vizinha Índia, disse um ministo do governo. Cerca de 700.000 tâmeis abandonaram o país após um conflito étnico em 1983, no qual 2.000 tâmeis morreram, estimam grupos de defesa dos direitos humanos. Aproximadamente 600.000 espalharam-se pelo mundo enquanto 100.000 ficaram na Índia. Um acordo de cessar-fogo negociado pela Noruega e assinado em fevereiro último interrompeu o conflito e ofereceu a melhor chance para um acordo de paz desde o inídio da insurgência tâmil há 19 anos.