Governo e Unita assinam cessar-fogo em Angola O governo de Angola e o grupo rebelde Unita assinaram hoje um acordo para cessar-fogo como um primeiro passo para o fim de uma prolongada guerra civil neste país africano. O acordo foi assinado em uma cerimônia no prédio do Parlamento, em Luanda, enquanto do lado de fora o público ondeava bandeiras brancas. O governo declarou feriado nacional para celebrar a ocasião. O documento inclui um compromisso dos dois lados para o cumprimento do acordo de paz de 1994, o qual fracassou há quatro anos. Segundo o governo, as duas partes manterão conversações futuras sobre assuntos relacionados ao processo de paz. Segundo fontes do governo, os rebeldes se comprometeram em desmobilizar seus cerca de 50 mil homens até o final do ano, com supervisão das Nações Unidas. Três acordos prévios - assinados em 1975, 1991 e 1994 - não foram cumpridos. A retomada das conversações de paz ocorreu depois do assassinato, em 22 de fevereiro, do líder da Unita, Jonas Savimbi, que comandava o grupo por mais de 30 anos. A guerra civil em Angola começou logo depois da independência do país de Portugal, em 1975. Acredita-se que cerca de 500 mil pessoas morreram desde então.