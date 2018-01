Governo egípcio é acusado de prender e torturar gays A Human Rights Watch exigiu que o Egito mude sua legislação sobre o prisão de pessoas envolvidas em relações homossexuais consentidas. Em um relatório de 144 páginas o grupo de defesa de direitos humanos, baseado em Nova York, descreve a repressão do governo egípcio aos gays. A organização condena também a ação de agentes de polícia que navegam na internet respondendo anúncios de ?homens procurando homens? e montam armadilhas marcando encontros. O general Ahmed Shehab, que comanda os relatados crimes através da internet, a mando do Ministério do Interior, disse que ainda não tomou conhecimento do relatório e não pode dar declarações. Entretanto, alguns integrantes do governo já admitiram a prática de montar armadilhas a partir de sites da internet. No lançamento do relatório, a Human Rights Watch e grupos egípcios de defesa dos direitos humanos, acusaram o governo do país de ignorar suas próprias declarações na ONU e na União Européia de que não vê ilegalidade na conduta homossexual. ?A polícia do Cairo tem uma opinião diferente sobre isso, porque está prendendo homens que não estão fazendo nada de errado, apenas por sua conduta homossexual em sua vida privada?, disse Scott Long, um dos diretores da HRW. Segundo o relatório, de 2001 até agora, 179 homens foram presos e torturados sob a acusação de homossexualismo.