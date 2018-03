Governo envia tropas a reduto rebelde Cerca de 30 mil soldados e policiais iraquianos iniciaram ontem uma grande operação de segurança na Província de Diyala, no nordeste do Iraque, o último importante reduto rebelde próximo de Bagdá. Uma série de atentados ocorreram nos últimos meses em Diyala, uma província religiosa e etnicamente mista, deixando um grande número de mortos. As autoridades iraquianas atribuem a maioria dos ataques à Al-Qaeda.