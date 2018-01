Governo espanhol insiste em jogar suspeitas sobre a ETA A organização extremista ETA (Pátria Basca e Liberdade) rechaçou hoje "todo o qualquer envolvimento" nos sangrentos atentados de quinta-feira na capital espanhola - os mais graves da história recente da Espanha - em nota publicada no jornal basco Gara, apontado como porta-voz oficial do movimento separatista. O governo espanhol não deu importância ao comunicado e, segundo a Cadena Ser (rede de rádio vinculada ao jornal El País), a ministra de Relações Exteriores espanhola, Ana Palacio, enviou cartas a todos os embaixadores espanhóis no exterior, pedindo a eles que defendam a idéia de que os atentados foram obra do grupo separatista basco. Segundo o clandestino partido Batasuna, braço político da ETA o governo espanhol, representado pelo primeiro-ministro José María Aznar, estaria empenhado em tirar vantagens nas eleições parlamentares de domingo ao insistir em acusar os separatistas bascos pela tragédia. A posição atribuída à chanceler espanhola causou estranheza até na França, que tem sido parceira exemplar da Espanha no combate ao terrorismo basco, disse Reali Júnior, correspondente da Agência Estado e do jornal O Estado de S. Paulo na capital francesa. Artífice dessa política de cooperação, o ministro do Interior francês, Nicolas Sarkozi, destacou, visivelmente contrariado, que existem duas teses, ambas válidas, para que se possa determinar autoria dos atentados terroristas de Madri: uma pista leva à ETA; outra, à Al-Qaeda. A seu ver - e aí vai uma crítica velada ao governo espanhol - nenhuma delas deve ser privilegiada: ambas devem ter o mesmo tratamento. Pouco antes da divulgação da recomendação da chanceler aos embaixadores para sustentar a tese do terrorismo nacional, tanto o primeiro-ministro espanhol, José María Aznar, quanto o ministro do Interior, Angel Acebes, haviam deixado claro que as forças de segurança têm como pista principal o grupo basco, mas não afastam a possibilidade de outra origem para os atentados. O ministro chegou mesmo a dizer que as mensagens atribuídas aos grupos terroristas não eram confiáveis. No dia anterior, um jornal árabe editado em Londres havia difundido mensagem que teria recebido da Al-Qaeda assumindo a autoria dos ataques e fazendo novas ameaças aos Estados Unidos e seus aliados na guerra contra o Iraque e Afeganistão. Num primeiro momento, Madri fixou-se na ETA como autora dos ataques, mas decidiu abrir o leque quando a polícia localizou um furgão perto de uma das estações atacadas e encontrou sete detonadores em seu interior e também uma fita de áudio com a gravação em árabe de versos do Alcorão. Outro achado que poderia apontar para um grupo radical islâmico ocorreu na noite de quinta-feira. Segundo o jornal El País, em uma mochila com explosivo não detonado, achada na noite de quinta-feira em uma estação, investigadores se depararam com dispositivos jamais usados pela ETA em seus atentados. Os detonadores eram de cobre; os da ETA são de alumínio. O explosivo plástico era de origem espanhola, provavelmente produzido pela Riotinto; os habitualmente usados pela ETA são da marca Titadine.