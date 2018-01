Governo espanhol rebate suspeita de ocultar informações Os espanhóis escolhem amanhã seu novo governante. Em clima de luto pela morte de 200 pessoas nas explosões na rede de trens de Madri, a responsabilidade pelos atentados pode ter uma importância definitiva nas urnas. O candidato do Partido Popular, Mariano Rajoy, favorito nesta eleição, rebateu opiniões de representantes da oposição que afirmavam que o governo sabe mais do que está dizendo. ?Eu dou minha palavra de honra que eu não sei mais do que o povo espanhol?, disse Rajoy ao jornal El Mundo. Rajoy tem uma vantagem de três a cinco pontos percentuais sobre o candidato socialista José Luis Rodríguez Zapatero, segundo as pesquisas de opinião. Se o grupo terrorista basco ETA for considerado culpado pelo ataque de 11 de março, isso poderia impulsionar o apoio para Rajoy. Caso a responsabilidade seja da organização terrorista Al-Qaeda, em represália ao apoio da Espanha na guerra dos Estados Unidos contra o Iraque, a situação de Rajoy, que pertence ao mesmo Partido Popular do atual presidente José María Aznar, ficaria desfavorável. Os jornais espanhóis El País, El Mundo e El Periódico de Catalunya destacam o pronunciamento feito neste sábado pelo ministro do interior da Espanha Ángel Acebes, assegurando que o Governo "não alterou informações nem ocultou provas", respondendo à pressão da oposição para que o governo responda à grande pergunta que está na cabeça dos eleitores e ficou clara na megamanifestação de ontem nas ruas de toda Espanha, sobre a autoria dos atentados. Em nova declaração, Acebes disse que "as investigações avançam nas duas vias, ETA e Al-Qaeda". Acredita-se que, uma vez definida a sorte do PP de Aznar nas eleições de amanhã, é bem provável que o enigma seja decifrado já no início da semana e que o inimigo terrorista passe a ser conhecido. Num primeiro momento, o ministro do interior da Espanha havia declarado hoje, que as autópsias realizadas até agora indicam que não há evidências de que os ataques tenham sido realizados por homens-bomba. Isso reafirmaria a posição do governo de tender mais a responsabilisar os separatistas bascos do que os extremistas islâmicos. "Através das autópsias realizadas pode-se concluir que nenhuma das mortes foi suicida", disse o ministro Ángel Acebes. Ataques suicidas são a marca registrada dos militantes da Al-Qaeda. Internet aponta para Al-Qaeda - Por outro lado, investigadores noruegueses afirmam ter encontrado documentos que poderiam vincular a rede terrorista Al-Qaeda aos atentados de 11 de março. Especialistas do Estabelecimento de Investigações de Defesa da Noruega disseram que os documentos encontrados no ano passado, numa página da internet em língua árabe, sugerem que a Espanha era um possível objetivo dos terroristas devido à sua coligação com a guerra contra o Iraque. "Devemos aproveitar ao máximo a proximidade das eleições na Espanha em março do próximo ano. A Espanha pode suportar no máximo dois ou três ataques antes que se veja obrigada a se retirar do Iraque", indicaram os documentos, segundo o jornal VG. O investigador Thomas Hegghammer disse ao jornal que eles acreditaram em princípio que o documento de 42 páginas aludia a ataques contra as forças de coalisão contra o Iraque.