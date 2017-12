Governo examina relatório sobre execuções na Tailândia O governo da Tailândia começou nesta quinta-feira a examinar o relatório oficial sobre supostas execuções extrajudiciais durante o mandato do ex-primeiro-ministro Thaksin Shinawatra, deposto por um golpe de Estado. A primeira reunião foi presidida pelo primeiro-ministro interino, general Surayud Chulanont. Ele recebeu a documentação com os resultados da investigação aberta pelo Ministério da Justiça a fim de esclarecer as mortes de 2.500 pessoas. A documentação, segundo o escritório de imprensa do governo, contém declarações de parentes das vítimas e de policiais que participaram da campanha contra o tráfico de drogas ordenada por Shinawatra em 2003. Shinawatra, deposto dia 19 de setembro por um golpe de Estado, quando era primeiro-ministro afirmou que a campanha policial contra o tráfico de drogas era necessária para evitar que os traficantes destruíssem o país. As supostas execuções extrajudiciais ocupam um lugar de destaque no documento que o Conselho de Segurança Nacional, integrado pelos chefes militares golpistas, elaborou para explicar os motivos do golpe.