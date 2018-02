Governo fará proposta para regular imprensa O primeiro-ministro da Grã-Bretanha, David Cameron, anunciou que um impasse haviam paralisado o comitê multipartidário que discutia a regulação da imprensa britânica e, portanto, seu governo faria uma proposta unilateral sobre o setor. Os debates sobre o controle da mídia foram instaurados após vir à tona o escândalo das escutas ilegais do jornal News of the World, do magnata Rupert Murdoch.