Governo FHC repudia ?ação nefasta? em Bali O governo federal divulgou nesta segunda-feira, por intermédio do Ministério das Relações Exteriores, nota na qual manifesta o seu repúdio aos atentados ocorridos ontem em Bali, na Indonésia, que provocaram a morte de "numerosas vítimas inocentes", incluindo cidadãos brasileiros, e ferimentos em centenas de pessoas. Na nota, o governo brasileiro se solidariza com o sofrimento das famílias das vítimas. "Unindo-se ao sentimento da comunidade internacional, o governo brasileiro repudia mais essa nefasta ação terrorista. O governo apóia, nesse contexto, a determinação do governo da Indonésia de proceder, de imediato, às investigações para esclarecer as circunstâncias do ocorrido e de adotar com rigor as medidas pertinentes", afirma a nota. O governo ressaltou ainda que o Ministério das Relações Exteriores e a Embaixada do Brasil em Jacarta "estão dando todo o apoio necessário à localização das vítimas e assistência aos feridos, em coordenação com o governo da Indonésia e a ONU".