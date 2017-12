Governo filipino anuncia fim da batalha em cidade tomada por extremistas Ministro da Defesa, Delfin Lorenzana, diz que últimos combatentes do Estado Islâmico na cidade de Marawi, no sul do arquipélago, foram mortos pelas forças armadas do país; mais de 1 mil pessoas morreram e 400 mil deixaram a região nos 5 meses de combate