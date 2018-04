Governo filipino e rebeldes têm acordo preliminar de paz

Aquino afirmou que um "acordo geral", um roteiro para a implementação de uma região autônoma para a minoria muçulmana no país predominantemente católico, foi a garantia de que a Frente Moro de Libertação Islâmica não teria mais como objetivo separar a região ocupada pelo grupo do restante do país.

O acordo, que deve ser assinado em 15 de outubro em Manila, traz princípios gerais sobre as principais questões exigidas pela Frente Moro, dentre elas dimensão de poder, fontes de renda e o território da região muçulmana. Se tudo der certo, o acordo final será alcançado até 2016, quando termina o mandato de seis anos de Aquino.

"Este acordo geral abre caminho para a paz final e duradoura em Mindanao", afirmou o presidente, referindo-se à região ao sul das Filipinas e terra natal dos muçulmanos do país. Ele lembrou, porém, que "o trabalho não acaba aqui" e que os dois lados ainda têm de cuidar dos detalhes. A expectativa é que essas negociações sejam difíceis, mas factíveis, afirmam representantes do governo e dos rebeldes. As informações são da Associated Press.