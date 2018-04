Governo fraco converte país do Golfo em oásis para a Al-Qaeda Nação mais pobre do mundo árabe, o Iêmen transformou-se nos últimos anos no principal centro de operações da Al-Qaeda no Oriente Médio. Três fatores contribuíram para que o país virasse o destino de militantes de todas as partes do mundo, incluindo americanos - os principais líderes do grupo na região viveram nos EUA e falam inglês .