Governo garante realização de eleições no Haiti dia 7 Pelo menos 90% das 3,5 milhões de pessoas habilitadas para votar nas eleições do próximo dia 7 de fevereiro, no Haiti, já se inscreveram e receberam seus cartões de identificação. O restante poderá fazer até um dia antes. Por sua vez, o governo do Haiti assegurou que está tudo pronto para a realização do pleito e que a data será respeitada. O primeiro-ministro, Gérard Latortue, durante uma entrevista coletiva, classificou de históricas as próximas eleições, que foram convocadas e adiadas quatro vezes no ano passado. Latortue incentivou os haitianos a votar e disse que o pleito representa "uma passagem obrigatória" e um "passo importante" para a democracia e "para lutar contra a pobreza no país caribenho". O primeiro-ministro anunciou também medidas como o fechamento das escolas e dos escritórios da administração publica nos dias 6, 7 e 8 de fevereiro. Disse ainda que a partir do próximo domingo ficam proibidas todas as manifestações ou atos públicos de caráter políticos.