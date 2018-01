Governo golpista teria executado mais de 30 na Venezuela Mais de 30 pessoas foram executadas nos bairros populares de Caracas em 13 de abril, durante o breve governo interino do empresário Pedro Carmona, afirmou, nesta sexta-feira, o recém-designado vice-presidente do país, José Vicente Rangel. "Temos uma lista de mais de 30 pessoas que foram mortas nos bairros pobres de Caracas; o fascismo mostrou seus dentes", disse Rangel ao comparecer perante uma comissão especial do Parlamento que investiga o golpe contra Hugo Chávez. O novo vice-presidente disse, que durante o efêmero governo de Carmona, houve uma "orgia de repressão na Venezuela", durante a qual sete subprefeituras venezuelanas - em mãos de chavistas - foram assaltadas por supostos bandos organizados. Indicou que um dos alvos foi seu filho, José Vicente Rangel Avalos, subprefeito do populoso bairro de Petare, no extremo leste da capital. "Eles o buscavam para matá-lo", disse Rangel, acrescentando que foram invadidas dezenas de casas de seguidores de Chávez, que também foram presos. Rangel não indicou os supostos autores das execuções, mas assegurou que a política política, a DISIP, foi tomada pelo general Ovidio Poglioli, juntamente com "20 rambos", durante o governo de Carmona. Segundo Rangel, Poglioli se autodesignou diretor da DISIP e ordenou cerca de 20 prisões que teriam sido registradas pelas câmeras de vídeo internas e de segurança da DISIP. As execuções teriam se seguido ao massacre de 17 pessoas durante os distúrbios de rua que precederam o golpe de Estado de 12 de abril contra Chávez. Ao comparecer perante a comissão legislativa, Rangel desafiou governistas e opositores do governo, dizendo que "ou nos entendemos ou nos matamos, não há outra saída".