Governo haitiano lança campanha contra gangues armadas O governo haitiano e soldados da força de paz das Nações Unidas iniciarão nos próximos dias uma importante campanha para desarmar mais de mil membros de gangues com promessas de dinheiro, alimentos e trabalho. Segundo a ONU, os benefícios não valerão aos líderes dos bandos. Em entrevista exclusiva à Associated Press, o enviado especial da ONU ao Haiti, Edmond Mulet, disse que as autoridades começarão a informar o público sobre a campanha nos próximos dias. A informação será difundida por meio de avisos em emissoras de rádio e televisão. A medida representa um esforço mais amplo para convencer os membros de gangues de rua a abandonar suas armas e regressar à vida social desde que a força de paz da ONU chegou à atribulada nação caribenha há dois anos. Os soldados de paz trabalham no Haiti para restaurar a ordem depois de uma revolta ocorrida em fevereiro de 2004. "Estamos prontos para receber mil pessoas armadas, que de maneira voluntária entregarão suas armas (...) temos benefícios para suas famílias, alimentos e ajuda econômica. O pacote de benefícios está pronto e começaremos a oferecê-lo nos próximos dias", afirmou Mulet. No mês passado, o presidente do Haiti, René Preval, advertiu que as gangues de Porto Príncipe enfrentariam a morte caso não abandonassem suas armas. Os bandos, alguns deles leais ao deposto presidente Jean-Bertrand Aristide, são acusadas de uma onda de seqüestros e ataques a tiros que, de acordo com as autoridades, tem como objetivo pressionar Préval para lhes faça certas concessões.