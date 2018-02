Governo holandês cai por desacordo sobre Afeganistão O primeiro-ministro da Holanda, Jan Peter Balkenende, apresentou neste sábado sua renúncia à rainha Beatriz, depois de uma longa discussão sobre uma extensão da missão militar holandesa no Afeganistão desintegrar o partido da coalizão. "O contato foi feito" por telefone com a rainha, que está de férias na Áustria, disse Henk Brons, porta-voz do premie. Perguntado sobre se Balkenende apresentou oficialmente sua renúncia à Beatriz, ele respondeu que "sim".