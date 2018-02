Governo holandês confirma caso de gripe aviária no país O governo holandês proibiu o transporte de aves e ovos no país após detectar surto de gripe aviária em uma granja. No domingo, o ministério de Assuntos Econômicos afirmou que a doença foi identificada como uma linhagem altamente contagiosa do vírus H5N8, detectado também na Alemanha no início de novembro.