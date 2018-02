Governo holandês confirma surto de gripe aviária O governo holandês proibiu o transporte de aves e ovos pelo país por 72 horas, após a confirmação de um surto de gripe aviária em uma granja próxima de Amsterdã. De acordo com o Ministério de Assuntos Econômicos, a gripe é fatal para aves e também pode ser transmitida a humanos. Ainda não se sabe, no entanto, qual é a cepa do vírus, disse o porta-voz do ministério, Jan van Diepen.