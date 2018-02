Governo indiano é pressionado para responder a ataque terrorista Indignados com o silêncio do líder indiano diante do massacre de 28 hindus no fim de semana, manifestantes realizaram nesta segunda-feira uma greve geral na capital de inverno da região da Caxemira controlada pela Índia e exigiram que o governo tome medidas contra os militantes islâmicos baseados no Paquistão. O ataque ameaça fazer aumentar novamente a tensão entre as nações vizinhas, que possuem armas nucleares, após semanas de relativa calma, apesar de o governo paquistanês tê-lo condenado como um ato terrorista. As lojas, as escolas e as universidades fecharam as portas em Jammu, a capital de inverno do estado de Jammu-Caxemira. Os ônibus não circularam e os mercados ficaram desertos. Policiais e soldados patrulhavam os edifícios públicos e as esquinas. Não se informou sobre episódios de violência durante o protesto, que foi apoiado por membros do governo e partidos políticos de oposição. No ataque na semana passada, cerca de oito supostos militantes islâmicos chegaram a pé a um bairro miserável hindu, onde atiraram granadas e dispararam armas automáticas, disseram testemunhas à polícia. Os pistoleiros escaparam após trocarem tiros com forças de segurança. Muitos dos mortos eram mulheres e crianças. Em Nova Délhi, o Parlamento adiou nesta segunda-feira as sessões por falta de uma aguardada declaração do primeiro-ministro Atal Bihari Vajpayee sobre o ataque de sábado em Qasimnagar, nos arredores de Jammu. Vajpayee não esboçou uma reação oficial diante dos assassinatos, embora tenha enviado felicitações à equipe indiana de críquete pela vitória contra a Inglaterra. Muitas das vítimas estavam vendo o jogo pela televisão quando começou o massacre. Os políticos que visitaram Qasimnagar foram recebidos com queixas dos residentes que erguiam os punhos e gritavam contra os líderes indianos e contra o Paquistão. O porta-voz do ministério de Relações Exteriores paquistanês, Aziz Ahmed Jan, disse que o "Paquistão não permitiu que seu território seja utilizado por terroristas. Nós rejeitamos tais insinuações". O Paquistão considera as guerrilhas como "combatentes pela liberdade" e diz que só lhes dá apoio diplomático e político. Antes do ataque do final de semana, o embaixador norte-americano Robert Blackwill havia manifestado temores sobre a reação indiana em caso de ocorrerem novos ataques de terroristas islâmicos. O secretário de Estado norte-americano, Colin Powell, condenou o ataque de sábado como obra de "assassinos terroristas" interessados em agravar as tensões entre Índia e Paquistão. Powell visitará ambos os países dentro de alguns dias.