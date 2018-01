Governo indonésio assina acordo de paz com rebeldes O governo indonésio e rebeldes da província de Aceh assinaram hoje um acordo histórico para acabar com a guerra separatista de 26 anos na extremidade da ilha de Sumatra. Mas os dois lados deixaram para mais tarde a negociação em torno dos detalhes do delicado tema do desarmamento da província. "Ambos os lados concordaram que, de agora em diante, a inimizade entre eles deve ser considerada coisa do passado", afirmou o acordo de seis páginas. O mediador dos EUA, Anthony Zinni, disse: "Ambas as partes representadas aqui realmente querem que este acordo funcione. Este é um bom começo. Mas é apenas o começo, não o fim." Em virtude da gravidade do conflito, no entanto, ambos os lados advertiram que a tentativa de implementar o acordo - que dá à província de Aceh uma grande autonomia, mas não permite a independência - será permeada de dificuldades, que poderiam prejudicar o processo de paz. A guerra, cujas raízes remontam a mais de 130 anos, é considerada um dos mais antigos conflitos armados do mundo.