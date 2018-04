Governo intensifica repressão no Irã

Desafiando a proibição do governo, centenas de manifestantes saíram novamente às ruas de Teerã ontem para protestar contra o resultado das eleições presidenciais do dia 12. Testemunhas relataram violentos confrontos entre opositores e a polícia, que só conseguiu dispersar a multidão com golpes de cassetetes, bombas de gás lacrimogêneo e disparos para o ar. Eduardo Barella, editor do Estado, analisa os protestos/u> As descrições da repressão, feitas por testemunhas, comparavam a violência a um cenário de guerra, com helicópteros sobrevoando a região e a prisão de vários manifestantes. A pancadaria ocorreu após o aiatolá Ali Khamenei, líder supremo do Irã, afirmar ontem que os resultados da eleição não serão alterados por causa de qualquer tipo de pressão, interna ou externa. O Irã mergulhou em uma crise política após a vitória folgada do presidente Mahmoud Ahmadinejad sobre o candidato da oposição, o moderado Mir Hossein Mousavi, que acusa o governo de fraude e exige uma nova votação. O Conselho dos Guardiães, órgão que fiscaliza o processo eleitoral, já reconheceu que cerca de 3 milhões de votos foram fraudados e houve mais votos que eleitores em 50 cidades do país. Mesmo assim, na quarta-feira, o conselho afirmou que o resultado será mantido e a posse de Ahmadinejad marcada para agosto. A TV iraniana PressTV anunciou ontem que a apuração parcial realizada de forma aleatória pelo Conselho dos Guardiães em 10% das urnas confirmou o polêmico resultado das eleições. O ministro de Inteligência do Irã, Gholamhossein Mohseni-Ezhei, anunciou ontem a prisão de vários estrangeiros, alguns com passaporte britânico, sob acusação de envolvimento nos protestos. Segundo ele, um dos presos estava "disfarçado de jornalista e coletava informações para os inimigos". Ao mesmo tempo, o chanceler iraniano, Manouchehr Mottaki, anunciou que Teerã está estudando reduzir o nível das relações diplomáticas com a Grã-Bretanha. Em resposta, o premiê britânico, Gordon Brown, fez um duro discurso no Parlamento criticando a decisão de Teerã de expulsar dois diplomatas da Grã-Bretanha e anunciou a expulsão de dois funcionários da Embaixada do Irã em Londres. Segundo analistas, o bate-boca faz parte de uma das estratégias preferidas de Teerã: encontrar bodes expiatórios estrangeiros. Seguindo a linha, Sadeq Mahsouli, ministro do Interior do Irã, acusou ontem a CIA de ter financiado os "agitadores". "Grã-Bretanha, EUA e Israel estiveram por trás dos recentes tumultos no Irã", afirmou. Desde terça-feira, a imprensa oficial iraniana vem divulgando vídeos em que jovens manifestantes confessam ter sido insuflados pela mídia Ocidental e acusam a Grã-Bretanha e a rede BBC de incentivar os distúrbios. Zaghra Rahnavard, mulher de Mousavi, afirmou ontem que os manifestantes têm direito constitucional de protestar e disse que o governo não deve tratá-los "como se uma lei marcial tivesse sido imposta no país". Ela também pediu a libertação de todos os detidos durante os protestos. ALTOS E BAIXOS 1980 - Após a Revolução Islâmica, Grã-Bretanha fecha sua embaixada em Teerã 1988 - Londres restabelece relações diplomáticas com Irã 1989 - Aiatolá Khomeini pede a cabeça do escritor britânico Salman Rushdie, acusado de denegrir o islamismo. Relações são novamente rompidas 1990 - Relações são parcialmente restabelecidas 1994 - Londres acusa o Irã de manter relações com o Exército Republicano Irlandês (IRA). Países expulsam diplomatas 2004 - Irã prende seis marinheiros britânicos 2005 - O premiê Tony Blair acusa Irã de incentivar ataques a soldados britânicos no Iraque 2007 - Nova crise: outros 15 marinheiros são presos no Irã 2009 - Londres congela fundos iranianos e aiatolá Khamenei chama a Grã-Bretanha de "o pior inimigo do Irã"