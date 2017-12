Governo interino do Iraque poderá reintroduzir pena de morte O primeiro-ministro do Iraque, Iyad Allawi, disse que o governo interino, que assumiu o poder ontem, considera a introdução de medidas de emergência de segurança a partir de amanhã ou quinta-feira. Em sua primeira entrevista, Allawi acrescentou que seu gabinete estuda a reintrodução da pena de morte. As informações são da Dow Jones.