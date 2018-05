Governo iraniano revela ter sido alvo do segundo ciberataque em um ano

O militar não informou que equipe ou instalações foram atacadas pelo vírus, nem quando ele foi detectado pela primeira vez. No final do ano passado, o vírus Stuxnet prejudicou instalações nucleares do país e outros centros industriais.

Teerã reconheceu que o Stuxnet afetou um número limitado de centrífugas - componente crucial na produção de combustível nuclear - localizadas em sua principal central para produção de urânio enriquecido, na cidade de Natanz, no centro do Irã. Mas o governo disse que seus cientistas descobriram e neutralizaram o vírus, antes de ele causar um dano sério.