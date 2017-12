Governo iraquiano afirma que Moqtada al-Sadr está no Irã O governo iraquiano assegurou nesta quinta-feira que o líder rebelde xiita Moqtada al-Sadr está atualmente no Irã, como asseguraram militares americanos de alto escalão citados na terça-feira pela emissora de TV ABC News. "Moqtada al-Sadr está neste momento em visita ao Irã. Este é um fato normal, já que visitou o Irã em várias ocasiões anteriormente", disse Mohammed al-Askari, porta-voz do primeiro-ministro, Nouri al-Maliki. Sadr é um elemento chave no governo de coalizão de Maliki e seu grupo parlamentar, o "Bloco Sadr", controla três ministérios. Maliki negou, nesta quarta-feira, que houvesse uma ordem de detenção contra Sadr, cujo grupo pertence à milícia conhecida como "Exército Mehdi", a única milícia xiita que luta contra as tropas americanas no Iraque. O porta-voz do escritório de Sadr, Nasar Rabie, desmentiu nesta quarta-feira que o clérigo xiita tivesse se transferido para o Irã com a intenção de escapar de uma ordem de detenção. Além disso, insistiu que Sadr permanecia em Najaf, atendendo a suas obrigações. A ABC News assegurou n terça-feira que Sadr tinha viajado ao Irã, coincidindo com o aumento da presença militar na capital às vésperas da aplicação do novo plano de segurança no Iraque.