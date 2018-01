Governo iraquiano prorroga fechamento da Al-Jazira O governo provisório do Iraque decidiu prorrogar o fechamento da rede de TV Al-Jazira no país por um período indeterminado. O Comitê Ministerial para Segurança Nacional informa ter decidido ?prorrogar a suspensão das atividades do canal a partir do Iraque até que a estação apresente uma explicação por escrito especificando os motivos por trás de sua política para o Iraque?. Em 5 de agosto, o governo havia lacrado os escritórios da Al-Jazira por 30 dias, acusando a estação de incitar a violência no país.