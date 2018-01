Governo israelense busca acordo com oposição O primeiro-ministro eleito de Israel, Ariel Sharon, tentava finalizar nesta quinta-feira detalhes de um governo de união nacional com seu derrotado rival, Ehud Barak, enquanto os israelenses enterravam seus soldados mortos num ataque palestino. O enterro dos sete soldados e de uma civil israelenses - os oito foram mortos na quarta-feira por um motorista de ônibus palestino - pesou muito sobre políticos trabalhando para formar uma coalizão entre o Partido Likud, de Sharon, e o Partido Trabalhista, liderado por Barak e esmagado na eleição da semana passada. Depois de uma reunião programada para a noite de hoje com Sharon, Barak deve decidir se irá tornar-se ministro da Defesa num novo governo. A imprensa israelense divulgou que Barak iria aceitar a oferta de Sharon. Mas o ministro Haim Ramon, antigo aliado de Barak que rompeu com ele antes da eleição, disse que o atual primeiro-ministro não tem o direito de considerar unir-se ao governo de Sharon. "O senso público exige que ele desista" depois de sua esmagadora derrota eleitoral, afirmou Ramon. Sharon, que não pode assumir o poder até forjar uma coalizão majoritária, estava confiante. "Vou formar um governo de união", disse ele a repórteres antes de se reunir com o enviado de paz da União Européia (UE), Miguel Moratinos. Sharon afirmou que tal governo "nos capacitará a alcançar segurança e paz".