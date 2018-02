Governo italiano confirma assassinato de refém no Iraque Um refém italiano foi morto por seqüestradores iraquianos, confirmou o ministro das Relações Exteriores da Itália, Franco Frattini. Mais cedo, Frattini havia dito que esperava que a notícia da morte do italiano - divulgada pela TV árabe Al-Jazira - fosse falsa. Agora, porém, o ministro diz que um representante do governo da Itália teve acesso ao vídeo que mostra a execução.