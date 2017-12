Governo italiano convoca eleições para abril O governo italiano marcou as eleições gerais no país para 9 e 10 de abril deste ano, anunciou neste sábado o gabinete do primeiro-ministro da Itália, Silvio Berlusconi. A decisão foi tomada durante uma reunião de gabinete realizada minutos depois de o presidente da Itália, Carlo Azeglio Ciampi, ter assinado um decreto que dissolve o Parlamento, abrindo formalmente a campanha eleitoral. O Parlamento atual assumiu há cinco anos. A data do pleito foi negociada ao longo das últimas semanas entre Berlusconi e Ciampi. Líderes de oposição avalizaram a data. A atual legislatura encerra seus trabalhos duas semanas depois da data originalmente planejada após Berlusconi ter negociado uma prorrogação que permitiu a seu governo pressionar uma série de projetos de lei de última hora.