Governo italiano faz acordo para reforma trabalhista Dois dos três maiores sindicatos da Itália concordaram com um polêmico plano de reforma da rígida legislação trabalhista do país, depois de meses de discussões. Os sindicatos Cisl e o Uil, que têm juntos cerca de 6 milhões de filiados, assinaram um plano que também inclui cortes de impostos para famílias de baixa renda, medidas para estimular a economia informal e um aumento dos investimentos em infra-estrutura na região Sul, a mais pobre da Itália. Entretanto, o maior sindicato do país, Cgil, ficou fora das negociações, alegando que as reformas vão corroer as salvaguardas dos trabalhadores. A parte mais controversa do acordo diz respeito à maior liberdade que pequenas e médias empresas terão para demitir novos funcionários. Em particular, o governo está planejando uma mudança no Artigo 18 da legislação trabalhista de 1970, que dá aos empregados em empresas com mais de 15 funcionários o mais longo período de segurança na Europa, três anos de garantia de emprego. O Artigo 18 define que um juiz pode forçar uma empresa a recontratar um funcionário que não foi demitido por "justa causa". Com essa medida, o governo espera estimular o crescimento de pequenas empresas. "É um bom acordo, lamentamos que o Cgil tenha se recusado a unir-se a nós", disse o ministro da Indústria, Antonio Marzano, referindo-se ao sindicato de esquerda, o maior do país. O Cgil, com 5,4 milhões de trabalhadores filiados, recusou-se a assinar o acordo, como já era esperado. Mas o suporte dos outros dois sindicatos foi avaliado como suficiente pelo governo para seguir adiante com as mudanças. O líder do Cgil, Sergio Cofferati, disse que seu sindicato começará agora a reunir 5 milhões de assinaturas, necessárias para conclamar um referendo para abolir as mudanças no Artigo 18. O fechamento do acordo é um pré-requisito para que o governo aprove seu plano econômico. "A assinatura desse acordo é dedicada à memória de Marco Biagi", disse o primeiro-ministro Silvio Berlusconi em entrevista coletiva. Biagi, um auxiliar do governo que estava trabalhando na reforma trabalhista do governo conservador, foi morto em sua casa em Bolonha, em 19 de março. O movimento esquerdista Brigadas Vermelhas assumiu a autoria do atentado. O assassinato de Biagi provocou um racha nos sindicatos, que queriam se unir para se opor ao plano do governo de reforma trabalhista, depois que alguns ministros vincularam os sindicatos às Brigadas Vermelhas.