Governo italiano sobrevive a moção de censura O principal aliado do ex-primeiro-ministro da Itália Silvio Berlusconi no tenso governo do país, o ministro do Interior, Angelino Alfano, sobreviveu a uma moção de censura no Parlamento nesta sexta-feira. No entanto, aumentaram as rachaduras na frágil aliança do governo, já que alguns parlamentares negaram apoio ao ministro por causa do papel dele na deportação da família de um oposicionista cuja origem é o Casaquistão.