Governo japonês obtém maioria nas eleições parlamentares A coalizão de governo do Japão manteve, hoje, sua maioria nas eleições para a câmara alta do parlamento, segundo informou a emissora estatal NHK, com base em resultados preliminares. Os resultados oficiais serão conhecidos hoje à noite. Os resultados indicam que a coalizão do primeiro-ministro Junichiro Koizumi, seu partido Democrata Liberal e seu sócio, o partido Komeito, ganharam pelo menos 43 cadeiras. Estavam em disputa 121 das 242 vagas da câmara alta. Os democrata-libeirais tinham 115 assentos e controlavam a maioria graças às 23 cadeiras do Komeito. As outras 70 pertenciam ao Partido Democrata. Os comícios foram considerados um referendo para o o governo de Koizumi. A popularidade do primeiro-ministro entrou em queda, nas últimas semanas, devido ao envio de soldados ao Iraque e uma reforma do sistema nacional de aposentadorias, que foi muito criticada.