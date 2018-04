Governo jordaniano renuncia; rei escolhe novo premiê O rei Abdullah, da Jordânia, pediu a Nader Dhabi, ex-comandante da Força Aérea, que formasse um novo gabinete de governo a fim de implementar reformas no país, disseram autoridades jordanianas na quinta-feira. Segundo essas autoridades, o monarca aceitou a renúncia de Marouf al-Bakheet, ex-assessor para a segurança nacional, depois de as eleições parlamentares terem fortalecido a posição dos blocos pró-governo e tribais dentro da assembléia de 110 membros. Bakheet, retirado das fileiras da inteligência militar, formou seu governo em novembro de 2005, com um mandato para adotar uma postura dura contra os militantes islâmicos, sem, no entanto, prejudicar a liberalização política. Autoridades disseram que Dhabi, cujo irmão major general Mohammad Dhabi comanda o aparato de inteligência do país, deve anunciar a composição do gabinete no domingo. O novo gabinete de governo misturaria reformistas pró-Ocidente com políticos conservadores presentes nos governos anteriores. Segundo disseram, Dhabi, que administrou a zona econômica especial do porto de Ácaba, no mar Vermelho, nos últimos anos e já comandou o Ministério dos Transportes, ouviu do monarca que deveria concentrar-se principalmente nas questões domésticas, dando prioridade aos esforços para acelerar as reformas. "O mandato dele depois da eleição parlamentar deve concentrar-se na economia, melhorando o padrão de vida e gerando investimentos, e na administração geral do governo", afirmou uma autoridade.