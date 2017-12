Governo Lula manifesta pesar pela morte de Arafat O governo brasileiro divulgou nota de condolências pela morte do líder palestino, Yasser Arafat. Na nota, distribuída pelo Ministério das Relações Exteriores, o governo manifesta apoio à criação de um Estado palestino livre e soberano, e à construção de um futuro de paz e prosperidade para o Oriente Médio. A íntegra da nota é a seguinte:"O Governo brasileiro expressa suas mais sinceras condolências pelo desaparecimento do Presidente Yasser Arafat, líder histórico da luta do povo palestino por sua autodeterminação e sua independência. Neste momento de dor e tristeza, o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva associa-se ao pesar do povo palestino. Certo de que as lideranças palestinas saberão manter vivos os ideais de seu incansável representante, o Governo brasileiro reafirma o apoio à criação de um Estado palestino livre e soberano e à construção de um futuro de paz e prosperidade para o Oriente Médio."