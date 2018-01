Governo macedônio e rebeldes continuam a negociar O governo macedônio e representantes dos rebeldes de etnia albanesa retomaram neste domingo as negociações de paz que visam evitar uma guerra civil. As conversações estão sendo realizadas em um retiro presidencial na cidade Ohrid, à margens de um lago com o mesmo nome, onde mediadores internacionais tentam desenhar um acordo que daria maiores direitos à minoria de ascendência albanesa em troca do fim das hostilidades. A rodada, que começou neste sábado, foi o primeiro encontro direto entre dirigentes desde que as conversações de alto nível foram suspensas em 20 de julho.