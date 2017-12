Governo Macri acusa corrupção na manutenção do ARA San Juan durante mandato Kirchner

BUENOS AIRES - O governo da Argentina garantiu nesta segunda-feira, 4, que, ainda que não haja "evidências claras", as "suspeitas" apontam que houve "corrupção" no processo de reparação no submarino ARA San Juan, desaparecido há 20 dias, durante o mandato de Cristina Kirchner (2007-2015).

"Houve uma denúncia por corrupção que foi arquivada sem ser investigada e dava conta de algumas anomalias que existiam. O que eu posso comprovar é que o submarino devia ser consertado em dois anos e demorou cinco", disse o ministro da Defesa, Oscar Aguad, em uma entrevista ao canal TN.

Em sua primeira entrevista desde que o San Juan se perdeu no Atlântico com 44 tripulantes a bordo, Aguad afirmou que há informações de auditoria que dão conta de que os materiais usados durante a reparação conhecida como de "meia vida" do submarino, entre 2008 e 2014, não foram "da qualidade que se necessitava".

Ele disse ainda haver outra série de problemas, como superfaturamento, "que se investigará". Mesmo que não haja "evidências claras", há "suspeitas" de irregularidades, afimou Aguad sobre o processo de manutenção do submarino, que foi construído na Alemanha e incorporado à Armada Argentina em 1985.

Mesmo assim, o ministro do governo de Mauricio Macri reconheceu que o trabalho de conservação do navio foi realizado e que o submersível foi posteriormente "controlado pela Marinha". "A corrupção tem a ver com os superfaturamentos, mas os trabalhos foram realizados. Creio que são duas coisas distintas, mas tem de se investigar", declarou Aguad.

Sobre se o submarino saiu em perfeito estado no dia 13 de novembro do porto de Ushuaia até a base na cidade de Mar del Plata, o ministro afirmou que "as evidências dizem que sim". Porém, disse que um dos aspectos que a Justiça deve investigar é se houve erros por parte da Armada quando, na noite anterior a reportar a localização pela última vez, o comandante do submarino alertou aos superiores em terra de que havia entrado água pelo duto de ventilação. A água atingiu os compartimentos de bateria e provocou um princípio de incêndio. Segundo a Armada, esse problema foi resolvido e o próprio comandante decidiu continuar com a viagem.

"É motivo de investigação. Determinar se a avaria era grave ou não. Eu também confiei no capitão do submarino, de quem todo mundo fala da experiência", argumentou Aguad. O ministro relatou que o ARA San Juan já tinha passado por esse mesmo problema de entrada de água, mas com a diferença de que na ocasião anterior não havia atingido as baterias. Na época, o comandante pediu que essa questão entrasse nas reparações no primeiro semestre de 2018. /EFE